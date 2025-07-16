На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юге Сирии достигли соглашения о прекращении боевых действий

В провинции Сувейда в Сирии достигли соглашения о прекращении боевых действий
true
true
true
close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В провинции Сувейда на юге Сирии достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское министерство внутренних дел.

«Было достигнуто соглашение о пунктах прекращения огня и обеспечении безопасности в провинции Сувейда», — сказано в заявлении ведомства.

В МВД отметили, что соглашение предполагает формирование совместной комиссии между властями Сирии и шейхами-друзами для контроля за выполнением соглашения в Сувейде.

Соглашение также предусматривает полную интеграцию провинции в существующую систему управления страной.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами