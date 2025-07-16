На юге Сирии достигли соглашения о прекращении боевых действий

В провинции Сувейда в Сирии достигли соглашения о прекращении боевых действий

В провинции Сувейда на юге Сирии достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское министерство внутренних дел.

«Было достигнуто соглашение о пунктах прекращения огня и обеспечении безопасности в провинции Сувейда», — сказано в заявлении ведомства.

В МВД отметили, что соглашение предполагает формирование совместной комиссии между властями Сирии и шейхами-друзами для контроля за выполнением соглашения в Сувейде.

Соглашение также предусматривает полную интеграцию провинции в существующую систему управления страной.

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