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Шойгу вспомнил слова Суворова в контексте возможного конфликта России и Европы

Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией словами Суворова
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Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту» вспомнил слова полководца Александра Суворова и предостерег Европу о возможных последствиях попыток военного давления на Россию.

Выступая с заявлением о безопасности в Евразии, глава Совбеза отметил готовность России к равноправному диалогу с европейскими странами.

«Какую тактику изберут в европейских столицах — решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», — сказал Шойгу.

16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа проявляет «оголтелый милитаристский настрой» в отношении России. Он отметил, что страны Европы намерены тратить «несметные деньги» на закупку вооружений для Вооруженных сил Украины.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО «споткнулись» на Украине, но продолжают использовать ее в качестве «наконечника» против России, делая вид, что доведут дело до конца. Дипломат обратил внимание на то, что весь процесс отражает агрессивное продвижение Североатлантического альянса на Восток.

Ранее в России предрекли возвращение Европы к призыву в армию.

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