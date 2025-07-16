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Израиль может перебросить две дивизии на Голанские высоты из-за конфликта с Сирией

ЦАХАЛ готов перебросить две дивизии на Голанские высоты
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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может перебросить две дивизии на Голанские высоты на фоне эскалации с Сирией. Об этом сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Кроме того, воздушно-десантная бригада Израиля также готовится к высадке на Голанских высотах в случае необходимости.

«Мы готовимся к нескольким дням боев и обмениваемся сообщениями с сирийским режимом», — говорится в сообщении.

Накануне канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

В мае сообщалось, что Израиль и Сирия провели несколько раундов непубличных переговоров по урегулированию двусторонних отношений. Не менее одной встречи состоялось в занятой израильскими войсками сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Ранее Дамаск мобилизовал силы армии против боевиков.

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