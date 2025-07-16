На Украине вводят военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов

На Украине вводится обязательная военная подготовка для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».

Верховная рада приняла законопроект, вносящий изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Он устанавливает, что граждане Украины, обучающиеся на высших медицинских и фармацевтических факультетах, должны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса, если они пригодны по состоянию здоровья и успешно прошли профессионально-психологический отбор.

Действие закона начнется с 1 января 2026 года. Инициатива направлена на удовлетворение потребностей государства в военно-медицинских кадрах.

В конце апреля стало известно, что ряду медицинских работников Украины аннулируют бронь от мобилизации по запросу министерства обороны.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что в прошлом году на Украине был скандал, связанный с переводом медиков в пехоту. На это впоследствии наложил запрет президент Владимир Зеленский.

Ранее советник Кучмы заявил о начале гражданской войны.