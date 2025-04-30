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На Украине отменят бронь от мобилизации для некоторых медиков

Минздрав Украины намерен отменить бронь от мобилизации для некоторых медиков
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Ряду медицинских работников Украины аннулируют бронь от мобилизации по запросу министерства обороны. Информация об этом появилась на сайте украинского минздрава.

«Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования», — говорится в сообщении.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что в прошлом году на Украине был скандал, связанный с переводом медиков в пехоту. На это впоследствии наложил запрет президент Владимир Зеленский.

Гончаренко отметил, что цель разбронирования медиков по спискам не указана, и куда их в итоге направят — неизвестно.

До этого сообщалось, что на Украине хотят разрешить службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контракту для лиц старше 60 лет. Такое заявление сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Он отметил, что эта инициатива — ответ на общественный запрос.

Ранее главком ВСУ рассказал, что ВС России увеличили интенсивность действий на фронте.

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