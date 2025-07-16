Российские военнослужащие сумели улучшить положение в Николаевской области, продвинувшись возле города Очакова. Об этом журналистам сообщило министерство обороны России, передает «Российская газета».

Кроме того, добавили в российском оборонном ведомстве, подразделения группировки войск Днепр продвинулись в районе Каменского в Запорожской области.

В Минобороны отметили, что за минувшие сутки российские войска уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), восемь станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и склад с материальными средствами.

16 июля стало известно, что российская группировка войск «Восток» в ходе наступательных действий взяла под контроль населенный пункт Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР). Во время операции военные ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Вольного поля, Новополя в ДНР, Темировки в Запорожской области.

Ранее ВС РФ сбросили на украинских военнослужащих фугасную бомбу.