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Минобороны России сообщило о продвижении в Николаевской области

Минобороны: ВС России продвинулись возле города Очакова в Николаевской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие сумели улучшить положение в Николаевской области, продвинувшись возле города Очакова. Об этом журналистам сообщило министерство обороны России, передает «Российская газета».

Кроме того, добавили в российском оборонном ведомстве, подразделения группировки войск Днепр продвинулись в районе Каменского в Запорожской области.

В Минобороны отметили, что за минувшие сутки российские войска уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), восемь станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и склад с материальными средствами.

16 июля стало известно, что российская группировка войск «Восток» в ходе наступательных действий взяла под контроль населенный пункт Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР). Во время операции военные ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Вольного поля, Новополя в ДНР, Темировки в Запорожской области.

Ранее ВС РФ сбросили на украинских военнослужащих фугасную бомбу.

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