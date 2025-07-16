Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают с дронов зажигательные смеси на жилые дома в городе Голая Пристань Херсонской области и выжигают дачные поселки, расположенные рядом с ним. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела по работе в Голопристанском городском поселении Константин Тистол.

«Украинские дроны доставляют еще больше хлопот, начали сбрасывать зажигательные смеси на жилые кварталы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что раньше украинцы «палили» в основном посадки и леса, а теперь начали активно атаковать застройки, целенаправленно выжигая жилые постройки. По словам Тистол, за последние два дня в Херсонской области горели СТ «Кварц» и СТ «Янтарь», в результате пожара пострадали более десяти домов.

Тистол уточнил, что в Голой Пристани на данный момент проживают около 3,5 — 4 тысяч жителей. Администрация городского поселения оказывает помощь пострадавшим от атак украинских военных.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ при отступлении из села Карла Маркса на западе ДНР получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с мирными жителями.

Благодаря радиоперехвату российским военным удалось выяснить, что украинцы отказались от контратаки и решили уничтожить село, используя дроны с зажигательными боеприпасами. Он добавил, что атака велась именно по объектам внутри населенного пункта.

13 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Карла Маркса

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются закрепиться в курском приграничье, используя тактику «нор».