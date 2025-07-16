На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области заявили, что ВСУ выжигают один из городов

ТАСС: ВСУ выжигают жилые дома и дачные поселки в Херсонской области
true
true
true
close
Телеграм-канал Владимир Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают с дронов зажигательные смеси на жилые дома в городе Голая Пристань Херсонской области и выжигают дачные поселки, расположенные рядом с ним. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела по работе в Голопристанском городском поселении Константин Тистол.

«Украинские дроны доставляют еще больше хлопот, начали сбрасывать зажигательные смеси на жилые кварталы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что раньше украинцы «палили» в основном посадки и леса, а теперь начали активно атаковать застройки, целенаправленно выжигая жилые постройки. По словам Тистол, за последние два дня в Херсонской области горели СТ «Кварц» и СТ «Янтарь», в результате пожара пострадали более десяти домов.

Тистол уточнил, что в Голой Пристани на данный момент проживают около 3,5 — 4 тысяч жителей. Администрация городского поселения оказывает помощь пострадавшим от атак украинских военных.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ при отступлении из села Карла Маркса на западе ДНР получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с мирными жителями.

Благодаря радиоперехвату российским военным удалось выяснить, что украинцы отказались от контратаки и решили уничтожить село, используя дроны с зажигательными боеприпасами. Он добавил, что атака велась именно по объектам внутри населенного пункта.

13 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Карла Маркса

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются закрепиться в курском приграничье, используя тактику «нор».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами