В России заявили о попытках ВСУ закрепиться в курском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток закрепиться в курском приграничье. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Два майора».

В посте говорится, что украинские войска пытаются обосноваться в районе населенного пункта Новый Путь и выйти к автодороге, ведущей к поселку Глушково, являющемуся административным центром Глушковского района.

Отмечается, что противник передвигается малыми группами по два-три человека, которые «закапываются в норы». Российские военные постоянно наносят по украинцам удары при помощи дронов, а также атакуют ствольной артиллерией и минометами.

«Несмотря на большие потери в живой силе, командование ВСУ с завидным упорством посылает на убой новые пехотные группы», — отмечается в публикации.

Также авторы канала добавили, что в последнее время в курском приграничье все чаще встречаются иностранные наемники ВСУ. Обстановка в приграничье оценивается как стабильно напряженная, но контролируемая.

7 июля главком ВСУ Александр Сырский во время заседания ставки Верховного главнокомандующего заявил о планах по восстановлению потерянных позиций в Курской и Белгородской областях.

Одну из попыток прорыва в Курскую область ВСУ предприняли 9 июля. Как стало известно, группа украинских военных выдвинулась из Рыжевки в Сумской области по направлению села Теткино. Бойцам ВС России удалось успешно отразить эту атаку.

Ранее военные ВС РФ показали на видео последствия «бойни у Теткино».