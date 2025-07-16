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В России заочно осудили наемника ВСУ из Парагвая

ТАСС: суд приговорил наемника ВСУ из Парагвая к 24 годам лишения свободы
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Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из Парагвая к 24 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Речь о наемнике Луго Хименесе Хорхе Адриане. Согласно решению суда, первые пять лет срока Хименес должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 19 лет — в исправительной колонии строгого режима.

Суд также конфисковал 730 тысяч 701 рубль 30 копеек, которые парагваец получил в качестве зарплаты наемника.

15 июля британский наемник Эннис Адам Уилсон, воевавший на стороне украинских войск, был заочно осужден на 14 лет колонии строгого режима.

До этого разведчик Вооруженных сил РФ с позывным «Хаски» рассказал, что военные группировки российских войск «Восток» в боях за село Карла Маркса в Донецкой народной республике взяли в плен иностранных наемников ВСУ.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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