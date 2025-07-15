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Житель поселка в Белгородской области пострадал при атаке украинского БПЛА

Гладков: в Майском во время атаки беспилотника ВСУ пострадал мирный житель
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Efrem Lukatsky/AP

В поселке Майский Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом, пострадал местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается необходимая помощь», — написал он.

В результате вражеской атаки в доме выбило стекла, на участке повреждена надворная постройка.

Недавно сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова атаковали здание суда в Белгороде. В результате инцидента пострадал мирный житель, уточнил Гладков.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее в Воронеже ввели режим ЧС после атаки БПЛА.

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