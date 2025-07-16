СК может открыть новое дело из-за некачественных бронежилетов для армии

Следком может открыть новое дело о поставках в армию бракованных бронежилетов

В связи с поставкой в российскую армию бракованных бронежилетов СК РФ может возбудить новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что для приемки бронежилетов была сформирована приемная комиссия, в которую входили представители Минобороны и сотрудники одного из профильных НИИ. В настоящий момент следователями проводится проверка, которая должна установить, не имелось ли в действиях этих должностных лиц признаков халатности. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

3 июля сообщалось, что генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, который обвиняется в поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы РФ, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

По делу проходят не менее девяти человек. Основным обвиняемым является Есипов. Другими фигурантами являются начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко, а также Виктор Астапенко, Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктория Антонова и Вячеслав Портянников.

Ранее фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину.