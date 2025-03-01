Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину

Начальник СБ «Пикета» признал вину по делу о некачественных бронежилетах для ВС

Начальник службы безопасности группы компаний «Пикет» Михаил Кальченко признал свою вину по делу о поставке некачественных бронежилетов в российскую армию. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

«Кальченко признал вину, однако показания дали отказ. Это его позиция: он не будет этого делать до тех пор, пока не будет ознакомлен с обвинением в окончательной редакции», — сказал собеседник агентства.

По делу проходят не менее девяти человек. Основным обвиняемым является генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Другими фигурантами являются начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко, а также Виктор Астапенко, Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктория Антонова и Вячеслав Портянников.

В материалах дела говорится, что речь идет о поставке для военнослужащих в зону СВО 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этой продукции. Размер ущерба составил около 2 млрд рублей.

Ранее суд арестовал имущество родных фигурантов дела о бракованных бронежилетах.