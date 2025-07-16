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Бывшая жена воевавшего в рядах ВСУ испанца пытается вернуть его собаку

Экс-жена воевавшего в рядах ВСУ испанца попросила Киев вернуть его собаку и вещи
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Alina Smutko/Reuters

Бывшая супруга испанца Мигеля Кармоны, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был ликвидирован в июне под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР), безуспешно пытается получить обратно хотя бы его собаку и вещи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее петицию.

«Возвращение собаки Джоси сделало бы нашего сына счастливее», — заявила Эва Альварес Родеро.

По ее словам, испанский консул пообещал запросить возвращение питомца, но пока не сообщил о результатах. Предположительно, собака находится с сослуживцами Кармоны.

Альварес рассказала, что с ней связывалась женщина по имени Лесли, которая представилась гуманитарной работницей и заявила, что у нее есть вещи мужчины и его зарплатная карта.

«Но потом она перестала выходить на связь. Эта женщина отказалась помочь мне вернуть Джоси — бельгийскую овчарку годовалого возраста, собаку Мигеля и нашего сына», — отметила Альварес.

До этого испанская газета Pais сообщила, что 42-летний Мигель Кармона прибыл на Украину в марте, а 10 июня его устранили на поле боя. В прошлом он служил в сухопутных войсках Испании. Родственники требуют вернуть его на родину, но репатриация осложняется тем, что украинские военные бросили иностранца в окопе при отступлении.

Ранее в Харьковской области потерял боеспособность элитный полк ВСУ.

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