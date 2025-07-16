Российский дипломат назвал Данию одним из основных спонсоров Украины

С начала специальной военной операции Киев получил от Копенгагена военную помощь на сумму более $10 млрд. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Российской Федерации в Дании Владимир Барбин.

Дипломат подчеркнул, что королевство является одним из основных спонсоров Украины.

Барбин отметил, что перспективы военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов сейчас не являются определенными. Это вынуждает Данию призывать страны Европейского союза к совместной компенсации возможного уменьшения поставок.

16 июля посол Барбин заявил, что проект Вооруженных сил Дании об отправке военных «для обучения» на Украину находится в стадии реализации.

За день до этого французская газета Monde сообщила, что Дания и Нидерланды готовы закупить американское оружие для Украины в рамках плана президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Украина запустит производство оружия в Дании.