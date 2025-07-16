На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат назвал Данию одним из основных спонсоров Украины

Посол Барбин: Дания передала Украине военную помощь на $10 млрд
close
Atef Hassan/Reuters

С начала специальной военной операции Киев получил от Копенгагена военную помощь на сумму более $10 млрд. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Российской Федерации в Дании Владимир Барбин.

Дипломат подчеркнул, что королевство является одним из основных спонсоров Украины.

Барбин отметил, что перспективы военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов сейчас не являются определенными. Это вынуждает Данию призывать страны Европейского союза к совместной компенсации возможного уменьшения поставок.

16 июля посол Барбин заявил, что проект Вооруженных сил Дании об отправке военных «для обучения» на Украину находится в стадии реализации.

За день до этого французская газета Monde сообщила, что Дания и Нидерланды готовы закупить американское оружие для Украины в рамках плана президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Украина запустит производство оружия в Дании.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами