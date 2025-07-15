Две страны Евросоюза готовы закупить американское оружие для Украины

Дания и Нидерланды готовы закупить американское оружие для Украины в рамках плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Le Monde.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Копенгаген готов подключиться к проекту по закупке американского оружия для Украины.

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп также заявил, что страна готова поддержать инициативу Трампа.

Накануне Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.