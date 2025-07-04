Украина запустит производство оружия в Дании

Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Об этом в своем Telegram-канале написал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

«Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковом подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании», — написал он.

Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства.

В мае Минобороны Дании объявило о предоставлении Украине 26-го пакета помощи на общую сумму 4,2 млрд крон (около $630 млн). Помощь будет включать артиллерийские установки, боеприпасы, комплектующие для истребителей, а также расширенную программу тренировок для украинских военнослужащих.

5 июня Минобороны Швеции сообщило, что королевство выделяет $57 млн на военную помощь Украине в рамках инициатив Североатлантического альянса. Так, $31 млн направят Киеву в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО на будущие закупки медицинского оборудования, транспортных средств и пайков.

Ранее в Швеции началась «секретная встреча мировой элиты», где обсудят будущее Украины.