Хуситы атаковали дронами два объекта в Израиле

Представитель военнизированного шиитского движения хуситов в Йемене «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об атаке хуситов по объекту Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пустыне Негев и порту в городе Эйлат на юге Израиля. Слова Сарии приводит телеканал Al Masirah.

Сообщается, что для атаки использвались беспилотные летательные аппараты. Два из них летели к Негеву, а один — в Эйлат. По данным пресс-службы хуситов, все эти дроны достигли своих целей и успешно поразили их.

До этого хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион Израиля баллистической ракетой.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее атакованный у берегов Йемена греческий сухогруз затонул.