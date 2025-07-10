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Хуситы заявили, что атаковали аэропорт в Израиле баллистической ракетой

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион Израиля баллистической ракетой
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) баллистической ракетой атаковало израильский аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа, передает РИА Новости.

«Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) нанесли удар баллистической ракетой «Зульфикар» по аэропорту Лод (Бен-Гурион – ред.)», — сказал он.

В последнюю неделю хуситы два раза заявляли об атаках на аэропорт Бен-Гурион.

До этого заместитель руководителя пресс-службы шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Насреддин Амер заявил, что в ходе недавней атаки на позиции в Йемене Израиль использовал беспрецедентное количество самолетов.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В рамках операции «Чёрный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее хуситы в Йемене заявили, что ответят Израилю и США на удары.

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