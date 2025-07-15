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После ДТП с автобусами в Москве медпомощь понадобилась 14 людям

Депздрав: после ДТП с электробусами в Москве за медпомощью обратились 14 человек
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Telegram-канал Московская медицина

После ДТП с электробусами в Москве за медпомощью обратились 14 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы», — говорится в сообщении.

Авария произошла на Профсоюзной улице. После ДТП в депздраве отметили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Позже там сообщили, что одного из пострадавших — трехлетнего ребенка в состоянии средней степени тяжести на вертолете экстренно транспортировали в клинику имени доктора Рошаля.

В пресс-службе ведомства добавили, что угрозы жизни ребенка нет, его состояние оценивают как стабильное.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка на мотоцикле на большой скорости сбила мужчину на электросамокате. Авария прошла на проспекте Славы. Байкершу увезли в реанимацию.

Ранее в Карачаево-Черкесии попал в ДТП автомобиль с туристами.

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