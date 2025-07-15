Беспилотники ВСУ атаковали два региона России

Минобороны: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение получаса днем 15 июля уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в период с 13:10 до 13:40 по московскому времени российские военные сбили три дрона над Белгородской областью и один — над Курской областью.

До этого сообщалось, что ночью 15 июля Воронеж подвергся одной из самых серьезных атак беспилотников с 2022 года. В городе повреждены многоэтажные дома и детский сад, горели автомобили, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По официальной информации, свыше 20 человек, включая годовалого ребенка, получили травмы. Один из пострадавших, 56-летний мужчина, находится в коме.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.