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Экс-разведчик США высказался о возможных поставках Patriot Украине

Риттер: поставить Украине 17 батарей Patriot из Европы почти нереально
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Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP

Поставить Украине 17 систем ПВО Patriot, обещанных США, из Европы почти нереально. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Будет ли Испания первой заменять свои Patriot? Будет ли Германия первой заменять свои Patriot? <...> Я думаю, что здесь просто много пустых мечтаний, которые не подкреплены детальными переговорами, гарантиями и денежными вложениями», — сказал он.

Риттер добавил, что есть заметная разница между новыми и старыми моделями Patriot, которые могут быть непригодными для использования.

Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.

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