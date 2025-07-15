На Украине согласовали выход из Конвенции о запрете использования противопехотных мин

Рада согласовала выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Верховная рада приняла законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Верховная рада приостановила действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», — написал он.

Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Украина подписала данную конвенцию в 2005 году и ратифицировала в 2006 году. На практике такие мины регулярно применялись в ходе Антитеррористических операций (АТО).

В июне Литва, Латвия и Эстония сообщили о выходе из конвенции по противопехотным минам.

Позднее Финляндия уведомила Организацию Объединенных Наций о выходе из Оттавской конвенции.

Ранее сообщалось, что Украина формально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин.