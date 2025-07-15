В ООН заявили о гибели 964 палестинцев на Западном берегу с 2023 года

ООН: с октября 2023 года силы Израиля на Западном берегу убили 964 палестинца

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан заявил, что с 7 октября 2023 года израильские войска и поселенцы на Западном берегу убили по меньшей мере 964 палестинца. Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге ООН в Женеве Аль-Китан отметил, что количество атак увеличивается. По его словам, израильские силы безопасности часто применяли ненужные или непропорциональные меры, в том числе со смертельным исходом. Жертвами в том числе становились палестинцы, которые не представляли непосредственной угрозы для жизни.

Представитель УВКПЧ рассказал, что самая младшая жертва, двухлетняя Лайла Хатиб, была убита выстрелом в голову израильскими силами безопасности 25 января в своем доме в деревне Аш-Шухада в городе Дженин.

13 мая министр национальной экономики Палестины Мухаммед аль-Амур выразил мнение, что для восстановления нормальной жизни на палестинских территориях после завершения конфликта с Израилем потребуется около 15 лет. Аль-Амур подчеркнул стойкость палестинского народа в сложившихся обстоятельствах, заявив, что палестинцы не будут сломлены, независимо от продолжительности оккупации.

Ранее в Израиле заявили о получении ответа от ХАМАС по перемирию в Газе.