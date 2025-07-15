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Российские войска уничтожили две ПЗРК IRIS-T

МО РФ: ВС РФ уничтожили две пусковых установки IRIS-T производства ФРГ
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Global Look Press

Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) IRIS-T производства Германии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, артиллерию и ракетные войска.

Были уничтожены инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников. Бои шли в 142 районах.

В результате действий российских войск были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские солдаты взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ в Покровске (украинское название Красноармейск).

Он отметил, что теперь обе «артерии», которые вели в город, теперь простреливаются российской армией.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.

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