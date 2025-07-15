Глава минобороны ФРГ назвал сроки передачи Киеву комплексов Patriot

Передача Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot займет несколько месяцев, заявил после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, несмотря на крайнюю необходимость этих систем для Украины, поставки займут несколько месяцев. Кроме того, потребуются еще дни или недели, пока не будет заключение соглашение с Соединенными Штатами о покупке Patriot.

Писториус отметил, что Берлин и Вашингтон приняли решение не сообщать о количестве поставляемых систем, так как продолжается обсуждение, какими конкретными техническими характеристиками и количеством ракет будет обладать каждый Patriot. Стоимость одной батареи министр оценил приблизительно в 1$ млрд.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия и Норвегия закупят Patriot для Киева.

В тот же день глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Украине. Штаты собираются производить, а оплачивать его будет Европа. Координацией поставок займутся НАТО и американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер.

Ранее Трамп выразил готовность продать странам НАТО ракеты для передачи Украине.