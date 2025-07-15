Экс-советник Трампа назвал последствия новых поставок Украине американского вооружения

Конфликт на Украине выйдет из-под контроля из-за новых поставок Киеву американского вооружения, поскольку Вашингтон никак не контролирует украинских военных. Такое мнение выразил экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон на своем подкасте War Room.

«Мы сейчас собираемся дать оружие людям, которых мы буквально никак не контролируем. Мы думаем, что они у нас под контролем, но это не так», — сказал он.

Бэннон призвал вспомнить Вторую мировую войну, которая показала, что «русские стоят на своем».

Он отметил, что если Киев с помощью американского оружия ударит по российскому ядерному объекту, то это вызовет эскалацию, которую США уже не смогут сдержать.

Гость подкаста — экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл — сказал, что новые поставки вооружения не помогут Украине изменить ход конфликта, поскольку у Киева нет солдат, а у его западных союзников — промышленной мощи для продолжения войны. Он добавил, что решение Трампа о поставках оружия Украине не даст Киеву преимуществ, но повысит риски.

Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС. Что сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны ФРГ назвал сроки передачи Киеву комплексов Patriot.