Власти Ленобласти скорректируют меры по защите акватории Финского залива

Меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленинградской области будут скорректированы с учетом текущей обстановки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что провел заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности.

«С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти», — подчеркнул Дрозденко.

7 июля губернатор Ленинградской области рассказал об усилении мер безопасности в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ожидается, что сигнал воздушной опасности через СМС-оповещение будет вводиться только при появлении угрозы непосредственно для территории региона. Кроме того, профильные службы будут ограничивать интернет с 4G до 2G в тех районах, где возможен пролет дронов.

Ранее в Лужском районе Ленобласти ночью обезвредили несколько беспилотников.