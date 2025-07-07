В Ленобласти усилили меры безопасности из-за атак украинских БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания в правительстве региона рассказал об усилении мер безопасности в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба местной администрации в Telegram-канале.

Ожидается, что сигнал воздушной опасности через СМС-оповещение будет вводиться только при появлении угрозы непосредственно для территории Ленинградской области. Кроме того, профильные службы будут ограничивать интернет с 4G до 2G в тех районах, где возможен пролет дронов.

«Губернатор поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — «Газета.Ru») вблизи мест проведения массовых мероприятий», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сотрудники профильных служб начнут досматривать автомобили, въезжающие на парковки и во внутренние дворы зданий правительства и органов власти.

Также главам районов, представителям МЧС, Росгвардии и других надзорных структур рекомендовали актуализировать паспорта безопасности по всем объектам инфраструктуры и социально значимым строениям.

В ночь на 7 июля в российских регионах и над акваторией Черного моря сбили 91 украинский БПЛА. В частности, в воздушном пространстве Ленинградской области перехватили три беспилотника.

Ранее в Государственной думе РФ высказались об атаках украинских дронов на российские регионы.