На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти усилили меры безопасности из-за атак украинских БПЛА

Дрозденко рассказал об усилении мер безопасности в Ленобласти из-за атак дронов
true
true
true
close
Комитет по печати Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания в правительстве региона рассказал об усилении мер безопасности в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба местной администрации в Telegram-канале.

Ожидается, что сигнал воздушной опасности через СМС-оповещение будет вводиться только при появлении угрозы непосредственно для территории Ленинградской области. Кроме того, профильные службы будут ограничивать интернет с 4G до 2G в тех районах, где возможен пролет дронов.

«Губернатор поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — «Газета.Ru») вблизи мест проведения массовых мероприятий», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сотрудники профильных служб начнут досматривать автомобили, въезжающие на парковки и во внутренние дворы зданий правительства и органов власти.

Также главам районов, представителям МЧС, Росгвардии и других надзорных структур рекомендовали актуализировать паспорта безопасности по всем объектам инфраструктуры и социально значимым строениям.

В ночь на 7 июля в российских регионах и над акваторией Черного моря сбили 91 украинский БПЛА. В частности, в воздушном пространстве Ленинградской области перехватили три беспилотника.

Ранее в Государственной думе РФ высказались об атаках украинских дронов на российские регионы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами