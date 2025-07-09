Тайвань начал самые масштабные учения в своей истории

На Тайване начались ежегодные военные учения «Ханьгуан». Об этом сообщает Focus Taiwan.

По данным журналистов, учения продляться до 18 июля и станут самыми масштабными в истории Тайваня. С 1984 года такие маневры обычно длятся пять дней и четыре ночи. Они нацелены на проверку боеготовности Тайваня в случае возможного вторжения Китая.

Как заявил внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Чэ Чжун, цель учений в этом году — укрепление способности Тайваня к долгосрочному сопротивлению и устойчивости как в армии, так и в гражданском обществе.

По данным Bloomberg, в этот раз к учениям будут привлечены рекордные 20 тысяч резервистов. В них также будут участвовать гражданские: они проверят подвалы крупной сети супермаркетов, которые переоборудовали в укрытия, а местные власти оценят готовность предоставлять базовые услуги и поставки в случае кризиса.

8 июля официальный представитель минобороны Китая Цзян Бинь заявил, что тайваньские военные учения «Ханьгуан» не смогут остановить вооруженные силы КНР и историческую тенденцию воссоединения страны. По его мнению, маневры Тайваня являются блефом и самообманом.

Ранее эксперт оценил вероятность вооруженного конфликта на Тайване.