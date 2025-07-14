Военный эксперт оценил угрозу от новых американских ракет у ВСУ

Американские крылатые ракеты JASSM, которые США могут поставить Украине, могут значительно осложнить конфликт. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Базовая дальность у них — порядка 370 километров. А вот у усовершенствованных под истребители F-16 — до тысячи. То есть до Питера она не долетит, а вот до Москвы, до Твери — вполне», — сказал он.

Эксперт добавил, что российские системы ПВО могут сбивать такие ракеты, поскольку они уже справлялись с их аналогами.

14 июля журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM.

Информация о передаче ракет JASSM Украине возникала еще до президентства Трампа. Военный эксперт Александр Артамонов отмечал, что подобная инициатива обсуждается не только американцами, но и европейцами.

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