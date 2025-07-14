На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт оценил угрозу от новых американских ракет у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: поставки ракет JASSM ВСУ осложнят конфликт
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Американские крылатые ракеты JASSM, которые США могут поставить Украине, могут значительно осложнить конфликт. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Базовая дальность у них — порядка 370 километров. А вот у усовершенствованных под истребители F-16 — до тысячи. То есть до Питера она не долетит, а вот до Москвы, до Твери — вполне», — сказал он.

Эксперт добавил, что российские системы ПВО могут сбивать такие ракеты, поскольку они уже справлялись с их аналогами.

14 июля журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM.

Информация о передаче ракет JASSM Украине возникала еще до президентства Трампа. Военный эксперт Александр Артамонов отмечал, что подобная инициатива обсуждается не только американцами, но и европейцами.

Ранее в подполье раскрыли канал поставок западного вооружения для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами