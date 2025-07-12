Западная военная помощь для украинской армии поступает на Украину через порт Измаил в Одесской области, откуда грузы идут через Николаевскую область. Об этом сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

По данным источника, поставки осуществляются морским транспортом под видом гражданских грузов. В ряде случаев в документах в качестве получателя указывается Румыния. После прибытия в порт техника и вооружение перегружаются на железнодорожные составы, которые проходят через станцию Колосовка в селе Токаревка (Николаевская область) и доставляют грузы в части и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник агентства отметил, что данный маршрут известен российским военным и ранее уже подвергался ударам. В частности, Вооруженные силы РФ неоднократно били по мосту в Затоке, однако украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру и продолжала поставки.

До этого военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что последствия ударов по портам в Одессе, Рени, Ильичевске, где разгружалось и хранилось оружие, боеприпасы, топливо, которые страны Запада поставляли для ВСУ, можно сравнить с извержением вулкана. По словам эксперта, российские беспилотники «Герань» поразили склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ). Он отметил, что в эти порты «нескончаемым потоком идут пароходы» с западной военной помощью в обмен на украинское зерно.

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