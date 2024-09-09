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Военный эксперт оценил вероятность передачи Киеву американских ракет JASSM

Военэксперт Артамонов: США в состоянии передать Киеву ракеты JASSM

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Valentyn Ogirenko/Reuters

США в состоянии передать Украине ракеты AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Это постоянно обсуждается не только американцами, но и европейцами, прежде всего, французами, заявил в беседе с Tsargrad.tv военный эксперт Александр Артамонов. По его мнению, к этому надо относиться как к данности и вести подготовку.

«Для них это не составит большого труда, так как нет поставок украинской армии. Есть натовская армия, которая воюет на Украине. Это как из одной части своей армии поставить в другую часть, это единая армия. То есть там единая система снабжения, единые виды оружия, связи, коммуникации, разведки. Одна и та же армия», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что «никаких особых решений конгресса США» для поставок этих ракет не требуется, поскольку они могут быть оснащены не ядерной боеголовкой, а классической боевой частью, например, осколочно-фугасного действия.

В начале сентября стало известно, что США близки к соглашению о передаче Украине ракет «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Вероятнее всего, в качестве носителей орудия будет использоваться истребитель F-16. Что известно о ракетах JASSM, а также для чего они Украине и какими средствами ПВО российские военные смогут их сбивать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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