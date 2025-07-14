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США рассматривают возможность передать Украине ракеты JASSM

MWM: США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM
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U.S. Air Force

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Источник издания отмечает, что ракеты могут быть переданы для оснащения истребителей F-16. Таким образом даже устаревшие модификации данного истребителя станут более эффективными.

JASSM поступила на вооружение США в 2003 году. Ракета обладает ограниченной малозаметностью, высокой точностью наведения и может нести боеголовку массой до 450 килограммов.

Информация о передаче ракет JASSM Украине возникала еще до президентства Трампа. Военный эксперт Александр Артамонов отмечал, что подобная инициатива обсуждается не только американцами, но и европейцами.

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Вашингтон может встать на «скользкую дорогу», если там одобрят поставку на вооружение украинской армии новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.

Ранее на Украине призвали страны Запада согласовать давление на Россию.

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