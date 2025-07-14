Названа дата учений НАТО в Грузии

В Грузии с 25 июля по 6 августа пройдут учения НАТО

Многонациональные учения НАТО Agile spirit 2025 пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Главными компонентами учений будут командно-штабная часть, тактический грузино-американский конвой на участке автомобильной дороги Сенаки — Вазиани. По плану военные проведут учения с боевой стрельбой.

Участие в учения примут военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Украины и других стран.

Еще в июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что блок НАТО стал менее расположен к расширению.

18 июня Кобахидхе сообщил, что Грузия не приглашена на июньский саммит НАТО. Он объяснил это тем, что альянс сам перевел отношения с Тбилиси в «пассивный режим». Июньский саммит НАТО состоялся в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса.

Ранее британский дипломат назвал возможную причину войны России и Грузии.