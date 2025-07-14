В Минобороны сообщили об уничтожении двух беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские силы ликвидировали дроны в период с 13:40 до 13:50 мск. При этом один из аппаратов был уничтожен над территорией Республики Крым, а другой — над акваторией Азовского моря.

До этого в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО в течение суток сбили 120 беспилотников, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, военные РФ уничтожили три украинские управляемые авиационные бомбы.

Утром 14 июля стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России остановили, разминировали и захватили британский БПЛА, летевший над территорией России. Им оказалась списанная с производства корабельная мишень Военно-морских сил Великобритании, которую ВСУ переоборудовали в ударный дрон с боевой частью около 8 кг.

Ранее в Белгороде изменили алгоритм оповещения об атаках БПЛА.