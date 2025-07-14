ВС РФ захватили британский беспилотник

Военнослужащие Вооруженных сил России остановили, разминировали и захватили британский беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости боец Центра с позывным «Адвокат».

Это списанная с производства корабельная мишень Военно-морских сил Великобритании, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) переоборудовали в ударный дрон с боевой частью около 8 кг. Российский военнослужащий рассказал, что применение максимально заметных для противовоздушной обороны целей, таких как британская мишень, позволяет обманывать ПВО, которая распознает его как ложную цель и пропускает далее по маршруту, а он оказывается реальным боевым БПЛА.

«Адвокат» отметил, что рыночная стоимость самого дрона составляет чуть менее 1 млн рублей. Он обладает реактивным двигателем. Крейсерская скорость составляет около 110 км/ч. Перед заходом на цель переделанная корабельная мишень может достигать скорости в 230 км/ч.

По словам бойца, британский беспилотник пролетел фактически 400 км, прежде чем военные смогли его остановить и взять в трофей.

Ранее российские войска захватили танк Leopard 2 в Курской области.