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Москалькова высказалась о реабилитации инвалидов из числа участников СВО

Москалькова призвала создать стратегию реабилитации вернувшихся с СВО инвалидов
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации инвалидов из числа участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник Москалькова представила комитетам Госдумы доклад о защите прав инвалидов в России, в котором она также предложила рекомендации.

»Правительству Российской Федерации: разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации инвалидов из числа участников СВО», — сказано в тексте документа.

11 июля президент России Владимир Путин поручил со следующего года организовать спортивные соревнования — кубок защитников Отечества, с участием героев СВО с инвалидностью.

До этого руководитель реготделения Народного фронта в Крыму Алла Вертинская высказала мнение, что общественная поддержка участников специальной военной операции с момента начала СВО претерпела кардинальные изменения, и это имеет огромное значение как для бойцов, так и для будущего страны.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.

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