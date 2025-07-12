В Финляндии заявили о задержании бывшего «вагнеровца»

Финские пограничники задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке нелегального пересечения границы. Об этом пишет агентство Yle.

По данным агентства, мужчина попросил в Финляндии политическое убежище, однако в скандинавской республике ему предъявили обвинения в военных преступлениях. Сейчас он заключен под стражу.

Сообщается, что задержание произошло еще 17 июня в районе Вяливааре, Китеэ. Пересечение границы в лесистой местности зафиксировали датчики движения, после чего к месту происшествия прибыл пограничный патруль.

До этого суд в Баку арестовал двух граждан Азербайджана, воевавших в составе ЧВК «Вагнер».

Как отмечается, указанные лица «совершили ряд преступных действий» как на территории Азербайджана, так и за его пределами. Кроме того, они якобы были лично отобраны руководителем «Вагнера» Евгением Пригожиным для освобождения от отбывания наказания и привлечения к «участию в боевых операциях за денежное вознаграждение».

Согласно материалам, представленным в суде, задержанные Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов принимали участие как в тренировках, так и в боевых операциях на территории нескольких государств.

Ранее сообщалось, что наемники ЧВК «Вагнер» планировали похитить в Лондоне Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом).