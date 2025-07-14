Военнослужащие группировки Вооруженных сил (ВС) России «Восток» уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день полного взятия под контроль Запорожской области. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, передает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в операции по взятию населенного пункта Малиновка в Запорожской области.

Глава Минобороны РФ также поздравил командование и личный состав 1466-го гвардейского мотострелкового полка. Белоусов отметил, что бойцы «взламывают неприступную оборону на Времевском направлении, проявляя исключительное мужество и героизм».

О вытеснении ВСУ из села Малиновка стало известно 14 июля. По данным Минобороны, населенный пункт удалось занять благодаря активным и решительным действиям бойцов группировки войск «Восток».

Ранее появились кадры боев за Малиновку, взятую под контроль ВС РФ.