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Вдове бойца СВО с тремя детьми отказали в выплатах за мужа

Вдове бойца СВО с тремя детьми в Екатеринбурге отказали в выплатах за мужа

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Екатеринбурге многодетной матери, вдове участника специальной военной операции (СВО) отказали в выплатах за мужа. Об этом сообщает издание E1.

Женщина рассказала, что ее муж отправился в зону боевых действий из-за желания заработать денег для детей. На его решение также повлияло то, что многие друзья подписали контракты с Минобороны.

Примерно через два месяца после подписания контракта женщине сообщили о смерти супруга. На портале опубликована полученная ею «похоронка».

При этом в получении выплаты в размере 1,5 млн рублей вдове военного отказали из-за того, что местом смерти является Курская область, а не «зона проведения СВО».

В минсоцполитики Свердловской области позже объяснили, что произошел «единичный сбой из-за нестандартной ситуации». Там пообещали, что заявление будет пересмотрено и выплата будет назначена.

До этого власти Белгородской области пообещали выплатить 3 млн руб. за подписание контракта с министерством обороны на участие в СВО.

Ранее в Екатеринбурге участника СВО обвинили в приставании к детям.

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