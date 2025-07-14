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Российские бойцы поразили радиолокационную станцию ВСУ в Черниговской области

Минобороны РФ: военные с помощью «Гераней-2» поразили РЛС в Черниговской области
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Российские военнослужащие поразили радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, ударам подверглась техника украинских войск в районе населенного пункта Бронза. Вооруженные силы РФ выпустили по цели несколько беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

14 июля в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны за прошедшие сутки нанесли массированные удары по 140 объектам военной инфраструктуры на Украине. Боевые задачи выполнили расчеты ударных БПЛА, ракетные войска, тактическая авиация и артиллерийские расчеты.

Целями стали завод по производству боеприпасов, места хранения беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, а также склады со снарядами и топливом. Кроме того, ударам подверглась аэродромная инфраструктура и территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты).

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал об уничтожении моста в Днепропетровской области, по которому украинские солдаты отступали с Южно-Донецкого направления. Как он сказал, ВС РФ нанесли по переправе авиационный удар.

Ранее российские бойцы захватили беспилотник британского производства, летевший над территорией РФ.

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