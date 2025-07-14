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Вооруженные силы России нанесли удары по складам, аэродромам и пунктам ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки нанесли удары по 140 военным целям на Украине
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли массированные удары по 140 объектам военной инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска.

Удары пришлись по заводу по производству боеприпасов, складам с боеприпасами и топливом, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников, а также по центрам комплектования, аэродромной инфраструктуре и местам хранения беспилотников и противокорабельных ракет.

Накануне российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили укрытия с личным составом украинских войск на Южно-Донецком направлении в Донецкой народной республике. Кроме того, военные Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали склады боеприпасов, легкобронированную технику, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в ДНР сообщили о ликвидации моста, по которому отступали солдаты ВСУ.

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