Вооруженные силы России нанесли удары по складам, аэродромам и пунктам ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки нанесли удары по 140 военным целям на Украине

Российские войска нанесли массированные удары по 140 объектам военной инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска.

Удары пришлись по заводу по производству боеприпасов, складам с боеприпасами и топливом, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников, а также по центрам комплектования, аэродромной инфраструктуре и местам хранения беспилотников и противокорабельных ракет.

Накануне российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили укрытия с личным составом украинских войск на Южно-Донецком направлении в Донецкой народной республике. Кроме того, военные Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали склады боеприпасов, легкобронированную технику, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в ДНР сообщили о ликвидации моста, по которому отступали солдаты ВСУ.