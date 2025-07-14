На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области зафиксировали несколько взрывов

Взрывы произошли в Златополье в Харьковской области
true
true
true
close
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько взрывов произошло в городе Златополье, расположенном в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности в материале не уточняются.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в настоящее время в четырех регионах страны действует воздушная тревога. Сирены работают в Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. Также особый режим ввели в подконтрольных Киеву частях Луганской народной республики (ДНР), Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

14 июля издание «Общественное. Новости» сообщило о взрыве в городе Сумы на северо-востоке Украины.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ночью на территории страны произошли несколько взрывов. По его словам, их зафиксировали в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Славянске на подконтрольной украинским властям территории ДНР.

В городе Шостка в Сумской области были сброшены две корректируемые авиационные бомбы. Шарий уточнил, что они упали недалеко от здания военного комиссариата.

Ранее в Сумах после взрывов произошло частичное отключение света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами