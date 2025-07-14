В Харьковской области зафиксировали несколько взрывов

Несколько взрывов произошло в городе Златополье, расположенном в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности в материале не уточняются.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в настоящее время в четырех регионах страны действует воздушная тревога. Сирены работают в Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. Также особый режим ввели в подконтрольных Киеву частях Луганской народной республики (ДНР), Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

14 июля издание «Общественное. Новости» сообщило о взрыве в городе Сумы на северо-востоке Украины.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ночью на территории страны произошли несколько взрывов. По его словам, их зафиксировали в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Славянске на подконтрольной украинским властям территории ДНР.

В городе Шостка в Сумской области были сброшены две корректируемые авиационные бомбы. Шарий уточнил, что они упали недалеко от здания военного комиссариата.

Ранее в Сумах после взрывов произошло частичное отключение света.