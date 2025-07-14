В украинских Сумах вновь зафиксировали взрыв

В украинском городе Сумы на северо-востоке страны снова произошел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

Детали инцидента пока не раскрываются.

В настоящий момент в Сумской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.

13 июля издание «Общественное. Сумы» сообщило о взрыве в городе Сумы. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь отметил, что после этого в населенном пункте частично пропало электроснабжение. По его словам, без света остались некоторые районы Сум. Чуть ранее этим днем в Сумской области был включен сигнал воздушной тревоги.

12 июля взрыв прозвучал в городе Днепре на юго-востоке Украины. Никаких подробностей этого инцидента не приводится. Известно лишь то, что в этот день на всей территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

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