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В украинских Сумах вновь зафиксировали взрыв

В Сумах снова произошел взрыв, объявлена воздушная тревога
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В украинском городе Сумы на северо-востоке страны снова произошел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

Детали инцидента пока не раскрываются.

В настоящий момент в Сумской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.

13 июля издание «Общественное. Сумы» сообщило о взрыве в городе Сумы. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь отметил, что после этого в населенном пункте частично пропало электроснабжение. По его словам, без света остались некоторые районы Сум. Чуть ранее этим днем в Сумской области был включен сигнал воздушной тревоги.

12 июля взрыв прозвучал в городе Днепре на юго-востоке Украины. Никаких подробностей этого инцидента не приводится. Известно лишь то, что в этот день на всей территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины.

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