В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что инцидент произошел на участке автодороги Архангельское — Шамино. В результате удара водитель автомобиля получил ранения, отметил губернатор.

«Пострадавшего с рваной раной бедра бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавшая от удара беспилотника машина была полностью уничтожена огнем.

До этого Гладков сообщил, что пять человек получили ранения в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области. По словам главы региона, женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

Ранее двое жителей Белгородской области пострадали при атаке БПЛА.