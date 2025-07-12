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Под Курском при атаке БПЛА ранен полицейский

Хинштейн сообщил о ранении старшего сержанта полиции при атаке беспилотника
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Глушковском районе Курской области при атаке беспилотника при исполнении служебного долга пострадал старший сержант полиции. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Чиновник уточнил, что 29-летний сотрудник полиции был ранен в правую руку и в правую ногу. Его госпитализировали в ближайшую больницу, а затем перевезут в Курск. Глава области пожелал сержанту скорейшего выздоровления и призвал местных жителей быть бдительными, так как враг не оставляет попыток их ранить.

До этого Хинштейн принял участие в церемонии прощания с пятилетним Анатолием, который закрыл собой мать во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на городской пляж в Курске. Он отметил, что подвиг ребенка стал символом человечности и мужества, а бойцы на передовой подписывают боеприпасы словами «За Толю, за Курск». Врио губернатора обратил внимание на то, что 12 июля мальчику должно было исполниться шесть лет.

Ранее появилось видео атаковавшего пляж с людьми в Курске БПЛА.

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