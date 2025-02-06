В Госдуме объяснили появление ослов на фронте

На фронте существуют сложности в сфере доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, поэтому использование ослов в качестве транспорта — нормальная практика. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Сейчас очень большие сложности в обеспечении частей и подразделений, в том числе, значит, штурмовых отрядов и групп и так далее, боеприпасами, военно-техническим имуществом, и продовольствием тоже. Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально. Проблемы это, конечно, не решит. Здесь ничего плохого нет. У нас в Великую Отечественную войну часть артиллерии была на конной тяге. Она дошла до Берлина. Собак использовали в Великую Отечественную войну — две мины загружали на них, и они бежали туда, где эти мины были необходимы. Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз, необходимый для боя и жизни частей и подразделений, которые находятся на передовой. Люди ищут приемы и способы обеспечения тех подразделений, которые воюют, всем необходимым для ведения боя и жизни. Скорее всего, загружают вьюки на этого осла. Он знает, куда идти, если научен этому. Для этого тоже нужно заниматься с ними. Это не массово, но я тут ничего не вижу плохого», – сказал он.

По словам Соболева, для доставки можно было бы использовать и радиоуправляемые наземные беспилотники.

«Сейчас огромное значение придается различным небольшим беспилотным машинам, радиоуправляемым, которые загружают сколько нужно мин, снарядов и так далее и везут их на передовую. Хотя за ними тоже дроны охотятся. У нас ХХI век, лучше, конечно, [использовать] беспилотные небольшие транспортные средства, которые могут этот груз доставить», – заключил генерал.

До этого российские военные блогеры сообщили, что на фронте начали использовать ослов. Дмитрий Стешин процитировал письмо военнослужащего, который утверждает, что ему выдали осла во взводе обеспечения. Блогер Кирилл Федоров (признан в РФ СМИ-агентом) сообщил, что животных военным передали не волонтеры, а министерство обороны.

Ранее в Госдуме допустили завершение украинского конфликта в 2025 году.