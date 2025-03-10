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На Западе заявили, что ВС РФ используют лошадей и ослов в зоне спецоперации

WSJ: российская армия использует лошадей и ослов для транспортировки бойцов
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Shutterstock

Российские военнослужащие используют лошадей и ослов для транспортировки припасов и солдат, чтобы украинские солдаты не смогли обнаружить их с помощью беспилотников. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Лошади и ослы оказались секретными бойцами в рядах российской армии», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, данный метод перевозки показывает, как в современном высокотехнологичном конфликте можно креативно применять старинные методы.

О том, что на фронте начали использовать ослов, российские военные блогеры сообщали еще в начале февраля. В частности, Дмитрий Стешин цитировал письмо военнослужащего, который утверждал, что ему выдали осла во взводе обеспечения. Причем блогер Кирилл Федоров отмечал, что животных военным передали не волонтеры, а министерство обороны.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» объяснял, что на СВО существуют сложности в сфере доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, поэтому использование ослов в качестве транспорта — нормальная практика.

Ранее стали известны подробности прорыва бойцов ВС РФ в Суджу по газопроводу.

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