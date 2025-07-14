ТАСС: ВСУ наняли комментаторов в соцсетях для поддержки бойцов под Сумами

Командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ запустило информационную кампанию в интернете для моральной поддержки солдат, несущих потери на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, в соцсетях начали массово появляться комментарии в поддержку украинских военных. Их публикуют анонимные пользователи с купленных заранее аккаунтов. Эти меры, по информации собеседника, стали ответом на тяжелую обстановку в зоне боевых действий.

Источник отметил, что ранее бригаду перебросили с Курского направления на Сумское, где подразделение столкнулось с серьезными потерями.

До этого бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что украинская армия в данный момент не имеет потенциала, чтобы остановить наступление российских войск.

По словам Романенко, Украине также нужно решить вопрос с укомплектованностью воинских частей и продолжать проводить мобилизацию.

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