Спецназ ВС РФ уничтожил украинских бойцов, пытавшихся замаскироваться под гражданских в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По данным канала, группа украинских военных пыталась скрыться, переодевшись в гражданскую одежду. Однако их действия были замечены российской разведкой. Как утверждается, бойцы спецназа «Анвар» наблюдали за подозрительными мужчинами, зафиксировали момент переодевания обратно в военную форму, после чего нанесли удар по укрытию.

Судя по опубликованным кадрам, украинские военнослужащие скрывались в частном доме, который был уничтожен вместе с находившимися там бойцами.

До этого российский военный с позывным «Кит» рассказывал, что украинские военнослужащие при отступлении из Сумской области переодеваются в гражданскую одежду. При этом он подчеркнул, что люди в гражданской одежде и с оружием в руках выглядят крайне подозрительно в зоне боевых действий.

Ранее военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.